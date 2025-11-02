Yunai by Virtuals (YUNAI) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00352301 Υψηλ. 24H $ 0.00406333 Υψηλή συνέχεια $ 0.00559535 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00164325 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -2.22% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -5.45% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -2.43%

Yunai by Virtuals (YUNAI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00352167. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές YUNAI μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00352301 και ενός υψηλού $ 0.00406333, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του YUNAI είναι $ 0.00559535, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00164325.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το YUNAI έχει αλλάξει κατά -2.22% την τελευταία ώρα, -5.45% τις τελευταίες 24 ώρες και -2.43% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Yunai by Virtuals (YUNAI) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 3.52M Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 3.52M Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Yunai by Virtuals είναι $ 3.52M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του YUNAI είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 3.52M