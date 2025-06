Τι είναι Yuna Bite (YUNA)

YunaBite is an AI-powered nutrition intelligence platform that lets users scan any food or drink using their smartphone camera and instantly receive a detailed nutritional breakdown — including carbs, protein, sugar, fiber, vitamins, and more. Unlike traditional apps that rely on manual input and static databases, YunaBite uses computer vision and large language models (LLMs) to deliver real-time, visual, and culturally inclusive nutrition analysis. The platform is designed for everyday users, clinics, food-tech companies, and health-conscious communities — with a built-in crypto economy ($YUNA) that powers access, rewards users, and redistributes revenue back to token holders. In short: YunaBite turns food into data — instantly, intelligently, and rewardingly.

Yuna Bite (YUNA) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Yuna Bite (YUNA) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του YUNA token τώρα!