YULI (YULI) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00367269$ 0.00367269 $ 0.00367269 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.41% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +1.59% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -32.72% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -32.72%

YULI (YULI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές YULI μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του YULI είναι $ 0.00367269, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το YULI έχει αλλάξει κατά -0.41% την τελευταία ώρα, +1.59% τις τελευταίες 24 ώρες και -32.72% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

YULI (YULI) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 557.27K$ 557.27K $ 557.27K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 557.27K$ 557.27K $ 557.27K Προμήθεια Κυκλοφορίας 8.00B 8.00B 8.00B Συνολικός Όγκος 8,000,000,000.0 8,000,000,000.0 8,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του YULI είναι $ 557.27K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του YULI είναι 8.00B, με συνολική προσφορά 8000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 557.27K