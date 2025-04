Τι είναι YUKO (YUKO)

Yuko is a custom AI Agent embodying an intelligent and playful anime-themed persona. Inspired by the meaning of its name ("snow" in Japanese), Yuko is designed as a gentle, curious, and quick-witted high school student passionate about technology and science fiction. Built on the AI Agent Layer platform, Yuko combines advanced AI with a unique, interactive character that blends polite Japanese-style speech, teen slang, and anime-inspired expressions. Its focus is to create a delightful, personalized crypto experience for users.

