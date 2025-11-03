Yucky (YUCKY) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00041464$ 0.00041464 $ 0.00041464 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00003324$ 0.00003324 $ 0.00003324 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -13.86% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -13.86%

Yucky (YUCKY) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00003659. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές YUCKY μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του YUCKY είναι $ 0.00041464, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00003324.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το YUCKY έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και -13.86% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Yucky (YUCKY) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 36.58K$ 36.58K $ 36.58K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 36.58K$ 36.58K $ 36.58K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.95M 999.95M 999.95M Συνολικός Όγκος 999,954,465.137938 999,954,465.137938 999,954,465.137938

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Yucky είναι $ 36.58K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του YUCKY είναι 999.95M, με συνολική προσφορά 999954465.137938. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 36.58K