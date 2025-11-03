yskaela (YSKA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.0000133 $ 0.0000133 $ 0.0000133 Κατώτ. 24H $ 0.00001419 $ 0.00001419 $ 0.00001419 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.0000133$ 0.0000133 $ 0.0000133 Υψηλ. 24H $ 0.00001419$ 0.00001419 $ 0.00001419 Υψηλή συνέχεια $ 0.00041718$ 0.00041718 $ 0.00041718 Χαμηλότερη τιμή $ 0.0000133$ 0.0000133 $ 0.0000133 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.00% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -2.28% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -15.51% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -15.51%

yskaela (YSKA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00001373. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές YSKA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.0000133 και ενός υψηλού $ 0.00001419, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του YSKA είναι $ 0.00041718, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.0000133.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το YSKA έχει αλλάξει κατά -0.00% την τελευταία ώρα, -2.28% τις τελευταίες 24 ώρες και -15.51% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

yskaela (YSKA) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 13.72K$ 13.72K $ 13.72K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 13.72K$ 13.72K $ 13.72K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.71M 999.71M 999.71M Συνολικός Όγκος 999,714,230.028301 999,714,230.028301 999,714,230.028301

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του yskaela είναι $ 13.72K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του YSKA είναι 999.71M, με συνολική προσφορά 999714230.028301. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 13.72K