your new savings (SAVINGS) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0$ 0 $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.62% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -2.10% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -10.62% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -10.62%

your new savings (SAVINGS) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SAVINGS μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SAVINGS είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SAVINGS έχει αλλάξει κατά -0.62% την τελευταία ώρα, -2.10% τις τελευταίες 24 ώρες και -10.62% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

your new savings (SAVINGS) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 14.52K$ 14.52K $ 14.52K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 14.52K$ 14.52K $ 14.52K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.65M 999.65M 999.65M Συνολικός Όγκος 999,646,643.641667 999,646,643.641667 999,646,643.641667

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του your new savings είναι $ 14.52K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SAVINGS είναι 999.65M, με συνολική προσφορά 999646643.641667. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 14.52K