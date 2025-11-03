YOUR AI (YOURAI) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00041437 $ 0.00041437 $ 0.00041437 Κατώτ. 24H $ 0.00042079 $ 0.00042079 $ 0.00042079 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00041437$ 0.00041437 $ 0.00041437 Υψηλ. 24H $ 0.00042079$ 0.00042079 $ 0.00042079 Υψηλή συνέχεια $ 0.53518$ 0.53518 $ 0.53518 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00039131$ 0.00039131 $ 0.00039131 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.25% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.96% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -4.12% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -4.12%

YOUR AI (YOURAI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00041482. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές YOURAI μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00041437 και ενός υψηλού $ 0.00042079, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του YOURAI είναι $ 0.53518, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00039131.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το YOURAI έχει αλλάξει κατά -0.25% την τελευταία ώρα, -0.96% τις τελευταίες 24 ώρες και -4.12% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

YOUR AI (YOURAI) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 19.14K$ 19.14K $ 19.14K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 415.08K$ 415.08K $ 415.08K Προμήθεια Κυκλοφορίας 46.10M 46.10M 46.10M Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του YOUR AI είναι $ 19.14K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του YOURAI είναι 46.10M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 415.08K