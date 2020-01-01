Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Yay StakeStone Ether (YAYSTONE), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) The SocialFi “Yay!” provides a place where web2 and web3 meet, where users and investors co-exist, and where everyone can connect, create a community and earn rewards. Since January 2020, Yay! offers over 9 million users a place where users find their interests, get connected, create community, casually make group calls, and more. Now, we are building our tokenomics which require the participation of Web3 investors worldwide. Therefore, Yay! Staking Campaign is launched as part of our long-term vision. The Yay! Staking Campaign is designed to strengthen the Yay! ecosystem liquidity by allowing users to earn various rewards through participation. The campaign primarily targets Yay! supporters, encouraging them to stake their assets with protocol partners such as StakeStone, Kelp, and others via Yay! Dashboard. In return, participants can earn not only various points from these partners but also Yay! Gold and additional points along with future planned airdrop by Yay! Επίσημη ιστοσελίδα: https://dashboard.yay.space/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://yay.gitbook.io/yay-staking Αγοράστε YAYSTONE τώρα!

Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Yay StakeStone Ether (YAYSTONE), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 4.66M $ 4.66M $ 4.66M Συνολική προμήθεια: $ 1.01K $ 1.01K $ 1.01K Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 1.01K $ 1.01K $ 1.01K FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 4.66M $ 4.66M $ 4.66M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 4,984.43 $ 4,984.43 $ 4,984.43 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 1,469.13 $ 1,469.13 $ 1,469.13 Τρέχουσα τιμή: $ 4,601.78 $ 4,601.78 $ 4,601.78 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Yay StakeStone Ether (YAYSTONE)

Tokenomics Yay StakeStone Ether (YAYSTONE): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός YAYSTONE token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα YAYSTONE token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του YAYSTONE, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του YAYSTONE token!

