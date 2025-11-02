ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Yara AI είναι 0.00044126 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο YARA σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής YARA εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή Yara AI είναι 0.00044126 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο YARA σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής YARA εύκολα στη MEXC τώρα.

Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους.
USD
Yara AI (YARA) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 22:56:58 (UTC+8)

Yara AI (YARA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Yara AI (YARA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00044126. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές YARA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00038031 και ενός υψηλού $ 0.00065193, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του YARA είναι $ 0.00210461, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00005876.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το YARA έχει αλλάξει κατά +3.88% την τελευταία ώρα, -23.89% τις τελευταίες 24 ώρες και -63.29% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Yara AI είναι $ 331.46K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του YARA είναι 775.92M, με συνολική προσφορά 871036936.3238838. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 372.09K

Yara AI (YARA) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Yara AI σε USD ήταν $ -0.000138560756268656.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Yara AI σε USD ήταν $ +0.0000654993.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Yara AI σε USD ήταν $ +0.0006360078.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Yara AI σε USD ήταν $ +0.000187234081651797.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.000138560756268656-23.89%
30 ημέρες$ +0.0000654993+14.84%
60 Ημέρες$ +0.0006360078+144.13%
90 Ημέρες$ +0.000187234081651797+73.71%

Τι είναι Yara AI (YARA)

Yara AI is a pioneering voice-powered AI agent on the Solana blockchain, designed to revolutionize how users interact with cryptocurrency markets. Its primary purpose is to provide real-time, personalized crypto insights and trading strategies through voice commands, making advanced market data accessible to both normies and experienced traders. Yara leverages cutting-edge AI technologies, including ONNX quantization and audio embedding processing, to achieve low-latency voice responses, ensuring a seamless user experience. The project aims to bridge the gap between complex crypto analytics and user-friendly interaction, empowering individuals with life-changing technology. Yara’s utility extends to enhancing trading efficiency, democratizing access to market intelligence, and fostering innovation in the Web3 space. By integrating with Solana’s ecosystem, Yara offers scalable, high-performance solutions that cater to the growing demand for voice-driven AI in decentralized finance. This project is not just about technology; it’s about transforming how people engage with crypto, making it intuitive, accessible, and empowering.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως.

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Yara AI (YARA)

Πόσο αξίζει το Yara AI (YARA) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή YARA στο USD είναι 0.00044126 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή YARA σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του YARA σε USD είναι $ 0.00044126. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Yara AI;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το YARA είναι $ 331.46K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του YARA;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του YARA είναι 775.92M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του YARA;
Το YARA πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.00210461 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του YARA;
Το YARA είχε τιμή ATL ύψους 0.00005876 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του YARA;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το YARA είναι -- USD.
Θα ανέβει το YARA υψηλότερα φέτος;
Το YARA μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την YARA πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 22:56:58 (UTC+8)

Yara AI (YARA) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

