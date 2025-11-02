Yara AI (YARA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00038031 Υψηλ. 24H $ 0.00065193 Υψηλή συνέχεια $ 0.00210461 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00005876 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +3.88% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -23.89% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -63.29%

Yara AI (YARA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00044126. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές YARA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00038031 και ενός υψηλού $ 0.00065193, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του YARA είναι $ 0.00210461, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00005876.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το YARA έχει αλλάξει κατά +3.88% την τελευταία ώρα, -23.89% τις τελευταίες 24 ώρες και -63.29% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Yara AI (YARA) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 331.46K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 372.09K Προμήθεια Κυκλοφορίας 775.92M Συνολικός Όγκος 871,036,936.3238838

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Yara AI είναι $ 331.46K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του YARA είναι 775.92M, με συνολική προσφορά 871036936.3238838. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 372.09K