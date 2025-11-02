YAPE (YAPE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00697184 $ 0.00697184 $ 0.00697184 Κατώτ. 24H $ 0.00709726 $ 0.00709726 $ 0.00709726 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00697184$ 0.00697184 $ 0.00697184 Υψηλ. 24H $ 0.00709726$ 0.00709726 $ 0.00709726 Υψηλή συνέχεια $ 0.087726$ 0.087726 $ 0.087726 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00692359$ 0.00692359 $ 0.00692359 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.01% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.70% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -22.41% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -22.41%

YAPE (YAPE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00698967. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές YAPE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00697184 και ενός υψηλού $ 0.00709726, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του YAPE είναι $ 0.087726, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00692359.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το YAPE έχει αλλάξει κατά -0.01% την τελευταία ώρα, -0.70% τις τελευταίες 24 ώρες και -22.41% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

YAPE (YAPE) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 131.72K$ 131.72K $ 131.72K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 131.72K$ 131.72K $ 131.72K Προμήθεια Κυκλοφορίας 18.85M 18.85M 18.85M Συνολικός Όγκος 18,845,271.61203556 18,845,271.61203556 18,845,271.61203556

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του YAPE είναι $ 131.72K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του YAPE είναι 18.85M, με συνολική προσφορά 18845271.61203556. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 131.72K