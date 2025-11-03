YAKUZAI (VYBE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00003766 $ 0.00003766 $ 0.00003766 Κατώτ. 24H $ 0.00003789 $ 0.00003789 $ 0.00003789 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00003766$ 0.00003766 $ 0.00003766 Υψηλ. 24H $ 0.00003789$ 0.00003789 $ 0.00003789 Υψηλή συνέχεια $ 0.00010462$ 0.00010462 $ 0.00010462 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00003709$ 0.00003709 $ 0.00003709 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.48% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -2.09% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -2.09%

YAKUZAI (VYBE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00003784. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές VYBE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00003766 και ενός υψηλού $ 0.00003789, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του VYBE είναι $ 0.00010462, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00003709.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το VYBE έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, +0.48% τις τελευταίες 24 ώρες και -2.09% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

YAKUZAI (VYBE) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 37.84K$ 37.84K $ 37.84K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 37.84K$ 37.84K $ 37.84K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1000.00M 1000.00M 1000.00M Συνολικός Όγκος 999,998,487.6229811 999,998,487.6229811 999,998,487.6229811

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του YAKUZAI είναι $ 37.84K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του VYBE είναι 1000.00M, με συνολική προσφορά 999998487.6229811. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 37.84K