Η σημερινή ζωντανή τιμή Yagi The Unbothered είναι 0 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο YAGI σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής YAGI εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το YAGI

Πληροφορίες Τιμής YAGI

Τι είναι το YAGI

Επίσημος Ιστότοπος YAGI

Tokenomics YAGI

Προβλέψεις Τιμών YAGI

Yagi The Unbothered Λογότ.

Yagi The Unbothered Τιμή (YAGI)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 YAGI σε USD

--
----
+0.60%1D
mexc

USD
Yagi The Unbothered (YAGI) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-03 03:31:36 (UTC+8)

Yagi The Unbothered (YAGI) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0
$ 0$ 0
Κατώτ. 24H
$ 0
$ 0$ 0
Υψηλ. 24H

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00140152
$ 0.00140152$ 0.00140152

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.60%

-7.17%

-7.17%

Yagi The Unbothered (YAGI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές YAGI μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του YAGI είναι $ 0.00140152, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το YAGI έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, +0.60% τις τελευταίες 24 ώρες και -7.17% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Yagi The Unbothered (YAGI) Πληροφορίες αγοράς

$ 10.73K
$ 10.73K$ 10.73K

--
----

$ 10.73K
$ 10.73K$ 10.73K

999.56M
999.56M 999.56M

999,557,243.050194
999,557,243.050194 999,557,243.050194

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Yagi The Unbothered είναι $ 10.73K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του YAGI είναι 999.56M, με συνολική προσφορά 999557243.050194. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 10.73K

Yagi The Unbothered (YAGI) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Yagi The Unbothered σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Yagi The Unbothered σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Yagi The Unbothered σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Yagi The Unbothered σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0+0.60%
30 ημέρες$ 0-19.27%
60 Ημέρες$ 0-7.87%
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι Yagi The Unbothered (YAGI)

It happened during a late-night degen scroll—charts glitching, Discord echoing nonsense— when the candles started blinking in Morse code. Thatʼs when Yagi saw it. The market wasnʼt real. It was a loop. A simulation of hype, hopium, and herdthink. He didnʼt panic. He unplugged—unbothered and wide awake.—Yagi is more than a meme. Cast out for thinking differently and freely, he left the herd behind—alone, but finally awake. Now, Yagi leads a new movement: a chill, chaos-proof collective of thinkers, builders, and memers unbothered by noise and fueled by purpose. On Solana, we graze freely, live on our own terms, and shape a culture where the next generation of YAGIs rise. Not just to follow—but to become your own YAGI

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Yagi The Unbothered (YAGI) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

Yagi The Unbothered Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Yagi The Unbothered (YAGI) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Yagi The Unbothered (YAGI) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Yagi The Unbothered.

Ελέγξτε την Yagi The Unbothered πρόβλεψη τιμής τώρα!

YAGI σε Τοπικά Νομίσματα

Yagi The Unbothered (YAGI) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Yagi The Unbothered (YAGI) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του YAGI token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Yagi The Unbothered (YAGI)

Πόσο αξίζει το Yagi The Unbothered (YAGI) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή YAGI στο USD είναι 0 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή YAGI σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του YAGI σε USD είναι $ 0. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Yagi The Unbothered;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το YAGI είναι $ 10.73K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του YAGI;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του YAGI είναι 999.56M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του YAGI;
Το YAGI πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.00140152 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του YAGI;
Το YAGI είχε τιμή ATL ύψους 0 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του YAGI;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το YAGI είναι -- USD.
Θα ανέβει το YAGI υψηλότερα φέτος;
Το YAGI μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την YAGI πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-03 03:31:36 (UTC+8)

Yagi The Unbothered (YAGI) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

