Πληροφορίες Y8U (Y8U) Y8U.AI is a native decentralized protocol built on top of the Humans blockchain that combines content-addressable storage with smart contract-based consent management, allowing users to control how their traits, encoded as protected data NFTs (and ranging from voice recordings, face scans and beyond) are processed by AI Miners. Επίσημη ιστοσελίδα: https://y8u.ai Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://y8u.ai/docs/Y8U-litepaper.pdf Αγοράστε Y8U τώρα!

Y8U (Y8U) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Y8U (Y8U), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 598.85K $ 598.85K $ 598.85K Συνολική προμήθεια: $ 293.10M $ 293.10M $ 293.10M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 293.10M $ 293.10M $ 293.10M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 598.85K $ 598.85K $ 598.85K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.111159 $ 0.111159 $ 0.111159 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00110598 $ 0.00110598 $ 0.00110598 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00204316 $ 0.00204316 $ 0.00204316 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Y8U (Y8U)

Tokenomics Y8U (Y8U): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Y8U (Y8U) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός Y8U token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα Y8U token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του Y8U, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του Y8U token!

Πρόβλεψη Τιμής Y8U Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το Y8U; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του Y8U συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του Y8U Token τώρα!

