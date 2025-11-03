Y U NO (YUNO) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0$ 0 $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) 0.00% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) 0.00%

Y U NO (YUNO) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές YUNO μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του YUNO είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το YUNO έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και 0.00% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Y U NO (YUNO) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 6.93K$ 6.93K $ 6.93K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 6.93K$ 6.93K $ 6.93K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.95M 999.95M 999.95M Συνολικός Όγκος 999,953,980.437887 999,953,980.437887 999,953,980.437887

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Y U NO είναι $ 6.93K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του YUNO είναι 999.95M, με συνολική προσφορά 999953980.437887. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 6.93K