Τι είναι XYO Network (XYO)

XYO is the original DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Network). It was built to create a fully trustless oracle for Web3 and Web2 users. The XYO token powers the XYO ecosystem, which includes a network, DePIN system, protocol, SDKs, software suite, and software platform (xyOS), with APIs soon to follow. This decentralized ecosystem incentivizes the aggregation and validation of data, facilitating personal and organizational data sovereignty. The XYO (xyo.network) ecosystem is powered by the groundbreaking XYO token, a utility cryptocurrency that incentivizes data aggregation, validation, and decentralized participation, ensuring users maintain control over and benefit from their data. One way for users to easily earn rewards and participate in the data collection—including by earning the XYO token—is by downloading the XYO-powered COIN app (coinapp.co).

XYO Network (XYO) Πόρος Whitepaper Επίσημος ιστότοπος