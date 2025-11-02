Xwawa (XWAWA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00022022 $ 0.00022022 $ 0.00022022 Κατώτ. 24H $ 0.00023414 $ 0.00023414 $ 0.00023414 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00022022$ 0.00022022 $ 0.00022022 Υψηλ. 24H $ 0.00023414$ 0.00023414 $ 0.00023414 Υψηλή συνέχεια $ 0.00137407$ 0.00137407 $ 0.00137407 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00009006$ 0.00009006 $ 0.00009006 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -2.18% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.68% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -50.12% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -50.12%

Xwawa (XWAWA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00022321. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές XWAWA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00022022 και ενός υψηλού $ 0.00023414, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του XWAWA είναι $ 0.00137407, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00009006.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το XWAWA έχει αλλάξει κατά -2.18% την τελευταία ώρα, +0.68% τις τελευταίες 24 ώρες και -50.12% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Xwawa (XWAWA) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 223.38K$ 223.38K $ 223.38K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 223.38K$ 223.38K $ 223.38K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B 1.00B 1.00B Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Xwawa είναι $ 223.38K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του XWAWA είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 223.38K