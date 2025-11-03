XVGOPT (XVGOPT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00000799$ 0.00000799 $ 0.00000799 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00000283$ 0.00000283 $ 0.00000283 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -15.19% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -15.19%

XVGOPT (XVGOPT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00000294. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές XVGOPT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του XVGOPT είναι $ 0.00000799, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00000283.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το XVGOPT έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και -15.19% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

XVGOPT (XVGOPT) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 29.41K$ 29.41K $ 29.41K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 29.41K$ 29.41K $ 29.41K Προμήθεια Κυκλοφορίας 10.00B 10.00B 10.00B Συνολικός Όγκος 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του XVGOPT είναι $ 29.41K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του XVGOPT είναι 10.00B, με συνολική προσφορά 10000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 29.41K