XVGAVA (XVGAVA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00000371 Υψηλ. 24H $ 0.00000397 Υψηλή συνέχεια $ 0.00000914 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00000371 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.32% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -5.58% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -22.29%

XVGAVA (XVGAVA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00000372. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές XVGAVA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00000371 και ενός υψηλού $ 0.00000397, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του XVGAVA είναι $ 0.00000914, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00000371.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το XVGAVA έχει αλλάξει κατά -0.32% την τελευταία ώρα, -5.58% τις τελευταίες 24 ώρες και -22.29% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

XVGAVA (XVGAVA) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 37.16K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 37.16K Προμήθεια Κυκλοφορίας 10.00B Συνολικός Όγκος 10,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του XVGAVA είναι $ 37.16K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του XVGAVA είναι 10.00B, με συνολική προσφορά 10000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 37.16K