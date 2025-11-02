xSUI (XSUI) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 2.12 Υψηλ. 24H $ 2.41 Υψηλή συνέχεια $ 4.17 Χαμηλότερη τιμή $ 1.39 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -1.16% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -1.99% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -12.73%

xSUI (XSUI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $2.33. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές XSUI μεταξύ ενός χαμηλού $ 2.12 και ενός υψηλού $ 2.41, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του XSUI είναι $ 4.17, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 1.39.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το XSUI έχει αλλάξει κατά -1.16% την τελευταία ώρα, -1.99% τις τελευταίες 24 ώρες και -12.73% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

xSUI (XSUI) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 3.39M Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 3.39M Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.45M Συνολικός Όγκος 1,450,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του xSUI είναι $ 3.39M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του XSUI είναι 1.45M, με συνολική προσφορά 1450000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 3.39M