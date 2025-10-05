Η σημερινή ζωντανή τιμή XSilo είναι 0.02561596 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο XSILO σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής XSILO εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή XSilo είναι 0.02561596 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο XSILO σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής XSILO εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το XSILO

Πληροφορίες Τιμής XSILO

Επίσημος Ιστότοπος XSILO

Tokenomics XSILO

Προβλέψεις Τιμών XSILO

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

XSilo Λογότ.

XSilo Τιμή (XSILO)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 XSILO σε USD

$0.02561596
$0.02561596$0.02561596
+2.80%1D
mexc
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους. Η MEXC ενεργεί αποκλειστικά ως συγκεντρωτής πληροφοριών. Εξερευνήστε άλλα εισηγμένα tokens στην αγορά MEXC Spot!
USD
XSilo (XSILO) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-10-05 20:32:56 (UTC+8)

XSilo (XSILO) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.02361518
$ 0.02361518$ 0.02361518
Κατώτ. 24H
$ 0.02702967
$ 0.02702967$ 0.02702967
Υψηλ. 24H

$ 0.02361518
$ 0.02361518$ 0.02361518

$ 0.02702967
$ 0.02702967$ 0.02702967

$ 0.067242
$ 0.067242$ 0.067242

$ 0.02228417
$ 0.02228417$ 0.02228417

-0.18%

+2.88%

+2.88%

+2.88%

XSilo (XSILO) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.02561596. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές XSILO μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.02361518 και ενός υψηλού $ 0.02702967, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του XSILO είναι $ 0.067242, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.02228417.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το XSILO έχει αλλάξει κατά -0.18% την τελευταία ώρα, +2.88% τις τελευταίες 24 ώρες και +2.88% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

XSilo (XSILO) Πληροφορίες αγοράς

$ 5.24M
$ 5.24M$ 5.24M

--
----

$ 5.24M
$ 5.24M$ 5.24M

204.73M
204.73M 204.73M

204,734,586.4022729
204,734,586.4022729 204,734,586.4022729

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του XSilo είναι $ 5.24M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του XSILO είναι 204.73M, με συνολική προσφορά 204734586.4022729. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 5.24M

XSilo (XSILO) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από XSilo σε USD ήταν $ +0.00071817.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από XSilo σε USD ήταν $ -0.0157256275.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από XSilo σε USD ήταν $ -0.0034879459.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από XSilo σε USD ήταν $ -0.01345100163669492.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ +0.00071817+2.88%
30 ημέρες$ -0.0157256275-61.38%
60 Ημέρες$ -0.0034879459-13.61%
90 Ημέρες$ -0.01345100163669492-34.43%

Τι είναι XSilo (XSILO)

xSILO is the staked token of SILO (https://www.coingecko.com/en/coins/silo-finance). Users stake SILO to receive xSILO on Sonic Mainnet. xSILO receives revenue distribution from the DAO and endows holders with voting power.

This is not a new project but rather a request to list a new token for an existing project. Kindly add it to our existing project page: https://www.coingecko.com/en/coins/silo-finance

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

XSilo (XSILO) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

XSilo Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το XSilo (XSILO) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία XSilo (XSILO) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το XSilo.

Ελέγξτε την XSilo πρόβλεψη τιμής τώρα!

XSILO σε Τοπικά Νομίσματα

XSilo (XSILO) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του XSilo (XSILO) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του XSILO token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με XSilo (XSILO)

Πόσο αξίζει το XSilo (XSILO) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή XSILO στο USD είναι 0.02561596 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή XSILO σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του XSILO σε USD είναι $ 0.02561596. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του XSilo;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το XSILO είναι $ 5.24M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του XSILO;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του XSILO είναι 204.73M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του XSILO;
Το XSILO πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.067242 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του XSILO;
Το XSILO είχε τιμή ATL ύψους 0.02228417 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του XSILO;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το XSILO είναι -- USD.
Θα ανέβει το XSILO υψηλότερα φέτος;
Το XSILO μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την XSILO πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-10-05 20:32:56 (UTC+8)

XSilo (XSILO) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
10-04 13:39:16Δεδομένα εντός αλυσίδας
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Ενημερώσεις κλάδου
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Ενημερώσεις κλάδου
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August
10-01 14:11:00Ενημερώσεις κλάδου
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $127.5 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $430 million
09-30 18:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Current mainstream CEX and DEX funding rates indicate the market is neutral with a slight bearish bias

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.