XSilo (XSILO) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.02361518 $ 0.02361518 $ 0.02361518 Κατώτ. 24H $ 0.02702967 $ 0.02702967 $ 0.02702967 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.02361518$ 0.02361518 $ 0.02361518 Υψηλ. 24H $ 0.02702967$ 0.02702967 $ 0.02702967 Υψηλή συνέχεια $ 0.067242$ 0.067242 $ 0.067242 Χαμηλότερη τιμή $ 0.02228417$ 0.02228417 $ 0.02228417 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.18% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +2.88% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +2.88% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +2.88%

XSilo (XSILO) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.02561596. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές XSILO μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.02361518 και ενός υψηλού $ 0.02702967, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του XSILO είναι $ 0.067242, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.02228417.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το XSILO έχει αλλάξει κατά -0.18% την τελευταία ώρα, +2.88% τις τελευταίες 24 ώρες και +2.88% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

XSilo (XSILO) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 5.24M$ 5.24M $ 5.24M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 5.24M$ 5.24M $ 5.24M Προμήθεια Κυκλοφορίας 204.73M 204.73M 204.73M Συνολικός Όγκος 204,734,586.4022729 204,734,586.4022729 204,734,586.4022729

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του XSilo είναι $ 5.24M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του XSILO είναι 204.73M, με συνολική προσφορά 204734586.4022729. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 5.24M