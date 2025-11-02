Xrpatriot (XRPATRIOT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Xrpatriot (XRPATRIOT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.068922. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές XRPATRIOT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του XRPATRIOT είναι $ 0.142747, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.064433.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το XRPATRIOT έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και -8.45% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Xrpatriot (XRPATRIOT) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.22M Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.22M Προμήθεια Κυκλοφορίας 17.76M Συνολικός Όγκος 17,760,000.00000001

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Xrpatriot είναι $ 1.22M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του XRPATRIOT είναι 17.76M, με συνολική προσφορά 17760000.00000001. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.22M