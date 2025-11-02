ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Xrpatriot είναι 0.068922 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο XRPATRIOT σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής XRPATRIOT εύκολα στη MEXC τώρα.

Xrpatriot Τιμή (XRPATRIOT)

Live Τιμή 1 XRPATRIOT σε USD

$0.068922
0.00%1D
mexc
Xrpatriot (XRPATRIOT) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 22:56:06 (UTC+8)

Xrpatriot (XRPATRIOT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0
Κατώτ. 24H
$ 0
Υψηλ. 24H

$ 0
$ 0
$ 0.142747
$ 0.064433
--

--

-8.45%

-8.45%

Xrpatriot (XRPATRIOT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.068922. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές XRPATRIOT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του XRPATRIOT είναι $ 0.142747, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.064433.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το XRPATRIOT έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και -8.45% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Xrpatriot (XRPATRIOT) Πληροφορίες αγοράς

$ 1.22M
--
$ 1.22M
17.76M
17,760,000.00000001
Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Xrpatriot είναι $ 1.22M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του XRPATRIOT είναι 17.76M, με συνολική προσφορά 17760000.00000001. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.22M

Xrpatriot (XRPATRIOT) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Xrpatriot σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Xrpatriot σε USD ήταν $ -0.0305129410.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Xrpatriot σε USD ήταν $ -0.0327755607.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Xrpatriot σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0--
30 ημέρες$ -0.0305129410-44.27%
60 Ημέρες$ -0.0327755607-47.55%
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι Xrpatriot (XRPATRIOT)

XRPATRIOT is a community-driven token on the XRP Ledger (XRPL), focused on promoting patriotism and financial freedom through cryptocurrency. It aims to unite supporters of XRP and decentralization, emphasizing liberty and camaraderie. The project includes an associated NFT collection called The Patriots Club, featuring 1,776 unique NFTs that represent membership in the ecosystem. These NFTs are traded on platforms like xrp.cafe, with a floor price around 27 XRP. The token, traded on First Ledger, has a price of approximately $0.1336, with a 10.2% increase in the last 24 hours and a market cap of about $366,323. The project markets itself as a cultural movement, but some sources note a lack of verified supply data and limited exchange listings, suggesting caution for investors.

Xrpatriot Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Xrpatriot (XRPATRIOT) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Xrpatriot (XRPATRIOT) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Xrpatriot.

XRPATRIOT σε Τοπικά Νομίσματα

Xrpatriot (XRPATRIOT) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Xrpatriot (XRPATRIOT) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του XRPATRIOT token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Xrpatriot (XRPATRIOT)

Πόσο αξίζει το Xrpatriot (XRPATRIOT) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή XRPATRIOT στο USD είναι 0.068922 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή XRPATRIOT σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του XRPATRIOT σε USD είναι $ 0.068922. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Xrpatriot;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το XRPATRIOT είναι $ 1.22M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του XRPATRIOT;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του XRPATRIOT είναι 17.76M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του XRPATRIOT;
Το XRPATRIOT πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.142747 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του XRPATRIOT;
Το XRPATRIOT είχε τιμή ATL ύψους 0.064433 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του XRPATRIOT;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το XRPATRIOT είναι -- USD.
Θα ανέβει το XRPATRIOT υψηλότερα φέτος;
Το XRPATRIOT μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την XRPATRIOT πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Xrpatriot (XRPATRIOT) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

