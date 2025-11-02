ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή XPLA είναι 0.02638568 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο XPLA σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής XPLA εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή XPLA είναι 0.02638568 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο XPLA σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής XPLA εύκολα στη MEXC τώρα.

Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 22:55:59 (UTC+8)

XPLA (XPLA) Πληροφορίες τιμής (USD)

XPLA (XPLA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.02638568. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές XPLA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.02522098 και ενός υψηλού $ 0.02725203, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του XPLA είναι $ 1.4, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.02475736.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το XPLA έχει αλλάξει κατά +0.76% την τελευταία ώρα, +3.15% τις τελευταίες 24 ώρες και -2.57% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του XPLA είναι $ 22.03M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του XPLA είναι 834.68M, με συνολική προσφορά 1999921732.5821. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 52.78M

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από XPLA σε USD ήταν $ +0.00080625.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από XPLA σε USD ήταν $ -0.0042725302.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από XPLA σε USD ήταν $ -0.0040423679.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από XPLA σε USD ήταν $ -0.01084229970716539.

Σήμερα$ +0.00080625+3.15%
30 ημέρες$ -0.0042725302-16.19%
60 Ημέρες$ -0.0040423679-15.32%
90 Ημέρες$ -0.01084229970716539-29.12%

XPLA is a Layer 1 blockchain that serves as a hub for digital media content. It encompasses a wide range of digital content, including Web3 games, blockchain gaming platform, NFT marketplace, and metaverse, with the intent of 'Explore & Play.' With a leading blockchain infrastructure empowered by a sustainable ecosystem, native SDK, and diverse middleware that fosters a developer-friendly environment, XPLA takes a leap as the core global blockchain hub. XPLA is a collaborative blockchain, where partners with expertise in technology, security, and content come together to contribute their exceptional skills. Central to its mission is the creation of a sustainable blockchain gaming ecosystem, anchored by the 'Play to Own' principle. This ethos ensures that the ownership and efforts of gamers are respected and valued.

XPLA Mainnet utilizes the Cosmos SDK and expands consistently through interoperability with various chains based on Cosmos IBC. It has established an environment that supports COSMWASM and EVM for active interaction with other ecosystems and is compatible with smart contracts coded in Solidity through EVM compatibility.

Within the XPLA mainnet, a vibrant ecosystem of diverse genres of games and DApps is continuously maturing. Having recently onboarded top-notch IPs such as The Walking Dead: All-Stars, Summoners War: Chronicles, and MiniGame Party, including the first cross-chain game, Idle Ninja Online, XPLA is not merely progressing, but propelling ahead as a pivotal, content-driven blockchain, exhibiting an impressive spectrum of services.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Πόσο θα αξίζει το XPLA (XPLA) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία XPLA (XPLA) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το XPLA.

Ελέγξτε την XPLA πρόβλεψη τιμής τώρα!

Η κατανόηση των tokenomics του XPLA (XPLA) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του XPLA token τώρα!

Πόσο αξίζει το XPLA (XPLA) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή XPLA στο USD είναι 0.02638568 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή XPLA σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του XPLA σε USD είναι $ 0.02638568. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του XPLA;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το XPLA είναι $ 22.03M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του XPLA;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του XPLA είναι 834.68M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του XPLA;
Το XPLA πέτυχε τιμή ATH ύψους 1.4 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του XPLA;
Το XPLA είχε τιμή ATL ύψους 0.02475736 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του XPLA;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το XPLA είναι -- USD.
Θα ανέβει το XPLA υψηλότερα φέτος;
Το XPLA μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την XPLA πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμ

