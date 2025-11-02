XPLA (XPLA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγών τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.02522098 Υψηλ. 24H $ 0.02725203 Υψηλή συνέχεια $ 1.4 Χαμηλότερη τιμή $ 0.02475736 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.76% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +3.15% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -2.57%

XPLA (XPLA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.02638568. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές XPLA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.02522098 και ενός υψηλού $ 0.02725203, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του XPLA είναι $ 1.4, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.02475736.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το XPLA έχει αλλάξει κατά +0.76% την τελευταία ώρα, +3.15% τις τελευταίες 24 ώρες και -2.57% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

XPLA (XPLA) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 22.03M Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 52.78M Προμήθεια Κυκλοφορίας 834.68M Συνολικός Όγκος 1,999,921,732.5821

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του XPLA είναι $ 22.03M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του XPLA είναι 834.68M, με συνολική προσφορά 1999921732.5821. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 52.78M