Xpedition (XPED) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.03393605$ 0.03393605 $ 0.03393605 Χαμηλότερη τιμή $ 0.0232951$ 0.0232951 $ 0.0232951 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) 0.00% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) 0.00%

Xpedition (XPED) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.023296. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές XPED μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του XPED είναι $ 0.03393605, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.0232951.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το XPED έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και 0.00% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Xpedition (XPED) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 4.09M$ 4.09M $ 4.09M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 11.65M$ 11.65M $ 11.65M Προμήθεια Κυκλοφορίας 175.51M 175.51M 175.51M Συνολικός Όγκος 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Xpedition είναι $ 4.09M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του XPED είναι 175.51M, με συνολική προσφορά 500000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 11.65M