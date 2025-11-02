Xpanse (HZN) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγών τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00228633 Υψηλ. 24H $ 0.00233259 Υψηλή συνέχεια $ 1.62 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00168822 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.02% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.14% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -7.46%

Xpanse (HZN) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.0022921. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές HZN μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00228633 και ενός υψηλού $ 0.00233259, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του HZN είναι $ 1.62, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00168822.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το HZN έχει αλλάξει κατά -0.02% την τελευταία ώρα, -0.14% τις τελευταίες 24 ώρες και -7.46% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Xpanse (HZN) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 432.80K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 593.82K Προμήθεια Κυκλοφορίας 188.82M Συνολικός Όγκος 259,073,728.177899

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Xpanse είναι $ 432.80K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του HZN είναι 188.82M, με συνολική προσφορά 259073728.177899. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 593.82K