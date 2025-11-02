XOXNO (XOXNO) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.0180862 Υψηλ. 24H $ 0.02029083 Υψηλή συνέχεια $ 0.291313 Χαμηλότερη τιμή $ 0.01521366 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -2.26% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +7.51% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -1.74%

XOXNO (XOXNO) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.01944508. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές XOXNO μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.0180862 και ενός υψηλού $ 0.02029083, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του XOXNO είναι $ 0.291313, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.01521366.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το XOXNO έχει αλλάξει κατά -2.26% την τελευταία ώρα, +7.51% τις τελευταίες 24 ώρες και -1.74% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

XOXNO (XOXNO) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.28M Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.95M Προμήθεια Κυκλοφορίας 66.01M Συνολικός Όγκος 99,963,319.77624995

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του XOXNO είναι $ 1.28M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του XOXNO είναι 66.01M, με συνολική προσφορά 99963319.77624995. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.95M