Πληροφορίες XMax (XMX) XMax is an all-in-one development ecosystem which makes it easier for entertainment industry developers to create DAPPs. We believe in the future of blockchain technology and know that by providing developers with a set of easy to use tools and the knowledge to use them we can share blockchain applications with a global user base. XMax is a blockchain and developer ecosystem for building decentralized games and entertainment DAPPs. Our blockchain supports game developers with a high TPS mainchain and integrated sidechains for transaction-intensive DAPPs. XMax Includes: Game & Entertainment DAPP SDK, APIs, Smart Contract and DAPP Templates, 3D Game Engine, Developer Docs & Education. With XMax developers can program complex DAPPs (Blockchain APPs) using WebX.js, a JavaScript type language which our team created to simplify blockchain programming. With WebX.js developers can focus more on creating great applications and less on blockchain infrastructure. Once a DAPP has been created, users will be able to easily download it from the XMX APP Store. We make this experience as simple as opening your phone. XMax is a decentralized ecosystem which allows DAPP developers to involve users in the design process and via Asset Tokens crowdfund the development of their projects. We believe the future of blockchain technology belongs to developers and users. Επίσημη ιστοσελίδα: http://www.xmx.com Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://www.xmx.com/file/XMaxWhitePaper.pdf Αγοράστε XMX τώρα!

XMax (XMX) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για XMax (XMX), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 37.56K $ 37.56K $ 37.56K Συνολική προμήθεια: $ 30.00B $ 30.00B $ 30.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 27.00B $ 27.00B $ 27.00B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 41.73K $ 41.73K $ 41.73K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00639084 $ 0.00639084 $ 0.00639084 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0 $ 0 $ 0 Μάθετε περισσότερα για την τιμή XMax (XMX)

Tokenomics XMax (XMX): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του XMax (XMX) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός XMX token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα XMX token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του XMX, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του XMX token!

