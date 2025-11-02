XiaoBai (XIAOBAI) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0$ 0 $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.89% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -1.69% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -22.67% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -22.67%

XiaoBai (XIAOBAI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές XIAOBAI μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του XIAOBAI είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το XIAOBAI έχει αλλάξει κατά -0.89% την τελευταία ώρα, -1.69% τις τελευταίες 24 ώρες και -22.67% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

XiaoBai (XIAOBAI) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 317.72K$ 317.72K $ 317.72K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 317.72K$ 317.72K $ 317.72K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1,000.00T 1,000.00T 1,000.00T Συνολικός Όγκος 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του XiaoBai είναι $ 317.72K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του XIAOBAI είναι 1,000.00T, με συνολική προσφορά 1.0e+15. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 317.72K