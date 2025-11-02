Xian (XIAN) Πληροφορίες τιμής (USD)

Xian (XIAN) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00744822. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές XIAN μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00727653 και ενός υψηλού $ 0.01092697, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του XIAN είναι $ 0.01092697, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00287465.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το XIAN έχει αλλάξει κατά +0.05% την τελευταία ώρα, +2.26% τις τελευταίες 24 ώρες και +7.54% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Xian (XIAN) Πληροφορίες αγοράς

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Xian είναι $ 128.84K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του XIAN είναι 17.30M, με συνολική προσφορά 111109835.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 827.57K