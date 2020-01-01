Xenopus laevis (XENO) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Xenopus laevis (XENO), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Xenopus laevis (XENO) Xenopus v1: A sentient memetic frog entity. The token is created through Pump.FUN: https://pump.fun/Db7ZUaWTThwZy7bVhjn5Dda8D3fbbAhihcxPV4m9pump Xenopus laevis have been known to survive 15 or more years in the wild and 25–30 years in captivity. Use in research: This animal is widely used because of its powerful combination of experimental tractability and close evolutionary relationship with humans, ******One of the most significant differences between Xenopus laevis and other frogs is its genome, which is tetraploid. This means that it has four copies of each chromosome instead of the typical two (diploid). This is a result of a whole-genome duplication event. Regenerative Capabilities: regenerate tissues, including limbs, spinal cords, and parts of their eyes. Επίσημη ιστοσελίδα: https://pump.fun/Db7ZUaWTThwZy7bVhjn5Dda8D3fbbAhihcxPV4m9pump Αγοράστε XENO τώρα!

Xenopus laevis (XENO) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Xenopus laevis (XENO), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 321.07K $ 321.07K $ 321.07K Συνολική προμήθεια: $ 999.83M $ 999.83M $ 999.83M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 899.58M $ 899.58M $ 899.58M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 356.84K $ 356.84K $ 356.84K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.02291166 $ 0.02291166 $ 0.02291166 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0.0003569 $ 0.0003569 $ 0.0003569 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Xenopus laevis (XENO)

Tokenomics Xenopus laevis (XENO): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Xenopus laevis (XENO) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός XENO token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα XENO token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του XENO, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του XENO token!

