XEND IT (XEND) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0$ 0 $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.62% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -1.38% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -23.83% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -23.83%

XEND IT (XEND) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές XEND μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του XEND είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το XEND έχει αλλάξει κατά -0.62% την τελευταία ώρα, -1.38% τις τελευταίες 24 ώρες και -23.83% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

XEND IT (XEND) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 24.19K$ 24.19K $ 24.19K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 24.19K$ 24.19K $ 24.19K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1000.00M 1000.00M 1000.00M Συνολικός Όγκος 999,999,609.924682 999,999,609.924682 999,999,609.924682

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του XEND IT είναι $ 24.19K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του XEND είναι 1000.00M, με συνολική προσφορά 999999609.924682. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 24.19K