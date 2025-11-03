XAU9999 (XAU) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0$ 0 $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.02% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.21% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -29.72% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -29.72%

XAU9999 (XAU) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές XAU μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του XAU είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το XAU έχει αλλάξει κατά +0.02% την τελευταία ώρα, +0.21% τις τελευταίες 24 ώρες και -29.72% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

XAU9999 (XAU) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 20.99K$ 20.99K $ 20.99K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 20.99K$ 20.99K $ 20.99K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1,000.00T 1,000.00T 1,000.00T Συνολικός Όγκος 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του XAU9999 είναι $ 20.99K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του XAU είναι 1,000.00T, με συνολική προσφορά 1.0e+15. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 20.99K