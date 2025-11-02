X1000 (X1000) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00183955 $ 0.00183955 $ 0.00183955 Κατώτ. 24H $ 0.00189459 $ 0.00189459 $ 0.00189459 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00183955$ 0.00183955 $ 0.00183955 Υψηλ. 24H $ 0.00189459$ 0.00189459 $ 0.00189459 Υψηλή συνέχεια $ 0.00198036$ 0.00198036 $ 0.00198036 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00023867$ 0.00023867 $ 0.00023867 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.39% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.47% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +9.21% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +9.21%

X1000 (X1000) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00185504. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές X1000 μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00183955 και ενός υψηλού $ 0.00189459, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του X1000 είναι $ 0.00198036, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00023867.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το X1000 έχει αλλάξει κατά -0.39% την τελευταία ώρα, +0.47% τις τελευταίες 24 ώρες και +9.21% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

X1000 (X1000) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 16.70M$ 16.70M $ 16.70M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 16.70M$ 16.70M $ 16.70M Προμήθεια Κυκλοφορίας 9.00B 9.00B 9.00B Συνολικός Όγκος 8,999,998,147.428326 8,999,998,147.428326 8,999,998,147.428326

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του X1000 είναι $ 16.70M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του X1000 είναι 9.00B, με συνολική προσφορά 8999998147.428326. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 16.70M