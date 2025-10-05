X Trade AI (XTRADE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00893922$ 0.00893922 $ 0.00893922 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00000785$ 0.00000785 $ 0.00000785 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +11.73% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +11.73%

X Trade AI (XTRADE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00001027. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές XTRADE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του XTRADE είναι $ 0.00893922, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00000785.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το XTRADE έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και +11.73% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

X Trade AI (XTRADE) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 10.27K$ 10.27K $ 10.27K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 10.27K$ 10.27K $ 10.27K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.72M 999.72M 999.72M Συνολικός Όγκος 999,720,234.282023 999,720,234.282023 999,720,234.282023

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του X Trade AI είναι $ 10.27K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του XTRADE είναι 999.72M, με συνολική προσφορά 999720234.282023. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 10.27K