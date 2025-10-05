Η σημερινή ζωντανή τιμή X Trade AI είναι 0.00001027 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο XTRADE σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής XTRADE εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή X Trade AI είναι 0.00001027 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο XTRADE σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής XTRADE εύκολα στη MEXC τώρα.

X Trade AI Τιμή (XTRADE)

Live Τιμή 1 XTRADE σε USD

--
----
0.00%1D
USD
X Trade AI (XTRADE) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
X Trade AI (XTRADE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0
$ 0$ 0
Κατώτ. 24H
$ 0
$ 0$ 0
Υψηλ. 24H

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00893922
$ 0.00893922$ 0.00893922

$ 0.00000785
$ 0.00000785$ 0.00000785

--

--

+11.73%

+11.73%

X Trade AI (XTRADE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00001027. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές XTRADE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του XTRADE είναι $ 0.00893922, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00000785.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το XTRADE έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και +11.73% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

X Trade AI (XTRADE) Πληροφορίες αγοράς

$ 10.27K
$ 10.27K$ 10.27K

--
----

$ 10.27K
$ 10.27K$ 10.27K

999.72M
999.72M 999.72M

999,720,234.282023
999,720,234.282023 999,720,234.282023

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του X Trade AI είναι $ 10.27K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του XTRADE είναι 999.72M, με συνολική προσφορά 999720234.282023. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 10.27K

X Trade AI (XTRADE) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από X Trade AI σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από X Trade AI σε USD ήταν $ +0.0000009138.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από X Trade AI σε USD ήταν $ +0.0000008420.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από X Trade AI σε USD ήταν $ -0.000004419930759196136.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0--
30 ημέρες$ +0.0000009138+8.90%
60 Ημέρες$ +0.0000008420+8.20%
90 Ημέρες$ -0.000004419930759196136-30.08%

Τι είναι X Trade AI (XTRADE)

"Boost your profit with X Trade AI" X Trade AI is the intelligent chatbot that filters signal from the chaos. From scanning meme trends to analyzing trading patterns, it delivers sharp insights instantly. No fluff, just fast, actionable info — so you’re never late to the next big move.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως.

X Trade AI (XTRADE) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

X Trade AI Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το X Trade AI (XTRADE) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία X Trade AI (XTRADE) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το X Trade AI.

Ελέγξτε την X Trade AI πρόβλεψη τιμής τώρα!

XTRADE σε Τοπικά Νομίσματα

X Trade AI (XTRADE) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του X Trade AI (XTRADE) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του XTRADE token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με X Trade AI (XTRADE)

Πόσο αξίζει το X Trade AI (XTRADE) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή XTRADE στο USD είναι 0.00001027 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή XTRADE σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του XTRADE σε USD είναι $ 0.00001027. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του X Trade AI;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το XTRADE είναι $ 10.27K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του XTRADE;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του XTRADE είναι 999.72M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του XTRADE;
Το XTRADE πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.00893922 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του XTRADE;
Το XTRADE είχε τιμή ATL ύψους 0.00000785 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του XTRADE;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το XTRADE είναι -- USD.
Θα ανέβει το XTRADE υψηλότερα φέτος;
Το XTRADE μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την XTRADE πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.