WuAI (WUAI) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0$ 0 $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -3.91% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -7.73% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -45.69% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -45.69%

WuAI (WUAI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές WUAI μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του WUAI είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το WUAI έχει αλλάξει κατά -3.91% την τελευταία ώρα, -7.73% τις τελευταίες 24 ώρες και -45.69% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

WuAI (WUAI) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 109.36K$ 109.36K $ 109.36K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 130.37K$ 130.37K $ 130.37K Προμήθεια Κυκλοφορίας 832.91M 832.91M 832.91M Συνολικός Όγκος 992,907,818.0421511 992,907,818.0421511 992,907,818.0421511

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του WuAI είναι $ 109.36K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του WUAI είναι 832.91M, με συνολική προσφορά 992907818.0421511. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 130.37K