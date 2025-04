Τι είναι WTF Opossum (WTFO)

WTF Opossum is a Meme token on solana Blockchain with utilities and tools for traders and token owners as well. Launched in July 2024. The project built a vote for exposure telegram bot with a leaderboard for tokens on multiple blockchains. The variety of tools contain the voting agent, contract scanner and market details checker. The $WTFO token itself was designed as a unique meme character. An opossum, the symbol of immortals. Just like opossums, WTFO is a surviver, focusing on it's utilities and the fun aspect of communities as being a real meme project.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

WTF Opossum (WTFO) Πόρος Whitepaper Επίσημος ιστότοπος