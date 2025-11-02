Wrapped Zedxion (WZEDX) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγών τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.475966 Υψηλ. 24H $ 0.481921 Υψηλή συνέχεια $ 0.55216 Χαμηλότερη τιμή $ 0.223268 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.57% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.66% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -3.30%

Wrapped Zedxion (WZEDX) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.475873. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές WZEDX μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.475966 και ενός υψηλού $ 0.481921, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του WZEDX είναι $ 0.55216, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.223268.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το WZEDX έχει αλλάξει κατά -0.57% την τελευταία ώρα, -0.66% τις τελευταίες 24 ώρες και -3.30% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Wrapped Zedxion (WZEDX) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 29.19M Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 2.15B Προμήθεια Κυκλοφορίας 61.27M Συνολικός Όγκος 4,512,781,925.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Wrapped Zedxion είναι $ 29.19M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του WZEDX είναι 61.27M, με συνολική προσφορά 4512781925.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 2.15B