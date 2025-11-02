Wrapped XPL (WXPL) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.271785 $ 0.271785 $ 0.271785 Κατώτ. 24H $ 0.30709 $ 0.30709 $ 0.30709 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.271785$ 0.271785 $ 0.271785 Υψηλ. 24H $ 0.30709$ 0.30709 $ 0.30709 Υψηλή συνέχεια $ 1.69$ 1.69 $ 1.69 Χαμηλότερη τιμή $ 0.279677$ 0.279677 $ 0.279677 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -5.12% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -7.14% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -32.97% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -32.97%

Wrapped XPL (WXPL) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.271785. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές WXPL μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.271785 και ενός υψηλού $ 0.30709, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του WXPL είναι $ 1.69, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.279677.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το WXPL έχει αλλάξει κατά -5.12% την τελευταία ώρα, -7.14% τις τελευταίες 24 ώρες και -32.97% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Wrapped XPL (WXPL) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 21.66M$ 21.66M $ 21.66M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 21.66M$ 21.66M $ 21.66M Προμήθεια Κυκλοφορίας 80.42M 80.42M 80.42M Συνολικός Όγκος 80,423,941.8044108 80,423,941.8044108 80,423,941.8044108

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Wrapped XPL είναι $ 21.66M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του WXPL είναι 80.42M, με συνολική προσφορά 80423941.8044108. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 21.66M