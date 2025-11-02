Wrapped XOC (WXOC) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.229877 $ 0.229877 $ 0.229877 Κατώτ. 24H $ 0.234107 $ 0.234107 $ 0.234107 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.229877$ 0.229877 $ 0.229877 Υψηλ. 24H $ 0.234107$ 0.234107 $ 0.234107 Υψηλή συνέχεια $ 0.258007$ 0.258007 $ 0.258007 Χαμηλότερη τιμή $ 0.20779$ 0.20779 $ 0.20779 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.04% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.23% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -4.62% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -4.62%

Wrapped XOC (WXOC) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.230984. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές WXOC μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.229877 και ενός υψηλού $ 0.234107, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του WXOC είναι $ 0.258007, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.20779.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το WXOC έχει αλλάξει κατά -0.04% την τελευταία ώρα, -0.23% τις τελευταίες 24 ώρες και -4.62% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Wrapped XOC (WXOC) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 3.85M$ 3.85M $ 3.85M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 3.85M$ 3.85M $ 3.85M Προμήθεια Κυκλοφορίας 16.67M 16.67M 16.67M Συνολικός Όγκος 16,666,132.6239899 16,666,132.6239899 16,666,132.6239899

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Wrapped XOC είναι $ 3.85M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του WXOC είναι 16.67M, με συνολική προσφορά 16666132.6239899. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 3.85M