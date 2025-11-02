Wrapped TAC (WTAC) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00488675 $ 0.00488675 $ 0.00488675 Κατώτ. 24H $ 0.00552756 $ 0.00552756 $ 0.00552756 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00488675$ 0.00488675 $ 0.00488675 Υψηλ. 24H $ 0.00552756$ 0.00552756 $ 0.00552756 Υψηλή συνέχεια $ 0.0173277$ 0.0173277 $ 0.0173277 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00403269$ 0.00403269 $ 0.00403269 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -5.95% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +3.04% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -4.09% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -4.09%

Wrapped TAC (WTAC) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00508759. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές WTAC μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00488675 και ενός υψηλού $ 0.00552756, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του WTAC είναι $ 0.0173277, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00403269.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το WTAC έχει αλλάξει κατά -5.95% την τελευταία ώρα, +3.04% τις τελευταίες 24 ώρες και -4.09% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Wrapped TAC (WTAC) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M Προμήθεια Κυκλοφορίας 241.67M 241.67M 241.67M Συνολικός Όγκος 241,671,755.3050161 241,671,755.3050161 241,671,755.3050161

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Wrapped TAC είναι $ 1.22M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του WTAC είναι 241.67M, με συνολική προσφορά 241671755.3050161. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.22M