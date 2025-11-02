Wrapped stkscUSD (WSTKSCUSD) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 1.017 $ 1.017 $ 1.017 Κατώτ. 24H $ 1.022 $ 1.022 $ 1.022 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 1.017$ 1.017 $ 1.017 Υψηλ. 24H $ 1.022$ 1.022 $ 1.022 Υψηλή συνέχεια $ 1.025$ 1.025 $ 1.025 Χαμηλότερη τιμή $ 0.994578$ 0.994578 $ 0.994578 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.00% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.00% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -0.69% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -0.69%

Wrapped stkscUSD (WSTKSCUSD) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $1.017. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές WSTKSCUSD μεταξύ ενός χαμηλού $ 1.017 και ενός υψηλού $ 1.022, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του WSTKSCUSD είναι $ 1.025, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.994578.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το WSTKSCUSD έχει αλλάξει κατά +0.00% την τελευταία ώρα, -0.00% τις τελευταίες 24 ώρες και -0.69% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Wrapped stkscUSD (WSTKSCUSD) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 4.31M$ 4.31M $ 4.31M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 4.31M$ 4.31M $ 4.31M Προμήθεια Κυκλοφορίας 4.23M 4.23M 4.23M Συνολικός Όγκος 4,233,968.050105 4,233,968.050105 4,233,968.050105

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Wrapped stkscUSD είναι $ 4.31M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του WSTKSCUSD είναι 4.23M, με συνολική προσφορά 4233968.050105. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 4.31M