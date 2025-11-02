Wrapped SOMI (WSOMI) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.384781 Υψηλ. 24H $ 0.40362 Υψηλή συνέχεια $ 1.81 Χαμηλότερη τιμή $ 0.37052 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -2.08% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -2.34% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -25.86%

Wrapped SOMI (WSOMI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.385671. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές WSOMI μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.384781 και ενός υψηλού $ 0.40362, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του WSOMI είναι $ 1.81, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.37052.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το WSOMI έχει αλλάξει κατά -2.08% την τελευταία ώρα, -2.34% τις τελευταίες 24 ώρες και -25.86% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Wrapped SOMI (WSOMI) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 15.91M Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 15.91M Προμήθεια Κυκλοφορίας 41.23M Συνολικός Όγκος 41,230,359.38579939

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Wrapped SOMI είναι $ 15.91M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του WSOMI είναι 41.23M, με συνολική προσφορά 41230359.38579939. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 15.91M