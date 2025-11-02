Wrapped RBNT (WRBNT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00615787 $ 0.00615787 $ 0.00615787 Κατώτ. 24H $ 0.00684455 $ 0.00684455 $ 0.00684455 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00615787$ 0.00615787 $ 0.00615787 Υψηλ. 24H $ 0.00684455$ 0.00684455 $ 0.00684455 Υψηλή συνέχεια $ 0.03076976$ 0.03076976 $ 0.03076976 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00611261$ 0.00611261 $ 0.00611261 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.47% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +7.51% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +6.51% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +6.51%

Wrapped RBNT (WRBNT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00681166. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές WRBNT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00615787 και ενός υψηλού $ 0.00684455, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του WRBNT είναι $ 0.03076976, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00611261.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το WRBNT έχει αλλάξει κατά -0.47% την τελευταία ώρα, +7.51% τις τελευταίες 24 ώρες και +6.51% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Wrapped RBNT (WRBNT) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 5.98M$ 5.98M $ 5.98M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 11.34M$ 11.34M $ 11.34M Προμήθεια Κυκλοφορίας 877.41M 877.41M 877.41M Συνολικός Όγκος 1,665,126,119.046041 1,665,126,119.046041 1,665,126,119.046041

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Wrapped RBNT είναι $ 5.98M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του WRBNT είναι 877.41M, με συνολική προσφορά 1665126119.046041. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 11.34M