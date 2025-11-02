Wrapped Peaq (WPEAQ) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.079765 $ 0.079765 $ 0.079765 Κατώτ. 24H $ 0.086086 $ 0.086086 $ 0.086086 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.079765$ 0.079765 $ 0.079765 Υψηλ. 24H $ 0.086086$ 0.086086 $ 0.086086 Υψηλή συνέχεια $ 0.147401$ 0.147401 $ 0.147401 Χαμηλότερη τιμή $ 0.058887$ 0.058887 $ 0.058887 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.73% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -5.95% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -12.11% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -12.11%

Wrapped Peaq (WPEAQ) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.07923. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές WPEAQ μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.079765 και ενός υψηλού $ 0.086086, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του WPEAQ είναι $ 0.147401, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.058887.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το WPEAQ έχει αλλάξει κατά -0.73% την τελευταία ώρα, -5.95% τις τελευταίες 24 ώρες και -12.11% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Wrapped Peaq (WPEAQ) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 7.91M$ 7.91M $ 7.91M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 7.91M$ 7.91M $ 7.91M Προμήθεια Κυκλοφορίας 99.25M 99.25M 99.25M Συνολικός Όγκος 99,241,392.531179 99,241,392.531179 99,241,392.531179

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Wrapped Peaq είναι $ 7.91M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του WPEAQ είναι 99.25M, με συνολική προσφορά 99241392.531179. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 7.91M