Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.087125 $ 0.087125 $ 0.087125 Κατώτ. 24H $ 0.087125 $ 0.087125 $ 0.087125 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.087125$ 0.087125 $ 0.087125 Υψηλ. 24H $ 0.087125$ 0.087125 $ 0.087125 Υψηλή συνέχεια $ 0.147635$ 0.147635 $ 0.147635 Χαμηλότερη τιμή $ 0.071996$ 0.071996 $ 0.071996 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) 0.00% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -3.84% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -3.84%

Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.087125. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές WSTPEAQ μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.087125 και ενός υψηλού $ 0.087125, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του WSTPEAQ είναι $ 0.147635, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.071996.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το WSTPEAQ έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, 0.00% τις τελευταίες 24 ώρες και -3.84% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 38.77K$ 38.77K $ 38.77K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 38.77K$ 38.77K $ 38.77K Προμήθεια Κυκλοφορίας 444.93K 444.93K 444.93K Συνολικός Όγκος 444,932.1183098018 444,932.1183098018 444,932.1183098018

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Wrapped Parasail Staked PEAQ είναι $ 38.77K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του WSTPEAQ είναι 444.93K, με συνολική προσφορά 444932.1183098018. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 38.77K