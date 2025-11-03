ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Wrapped Parasail Staked PEAQ είναι 0.087125 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο WSTPEAQ σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής WSTPEAQ εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το WSTPEAQ

Πληροφορίες Τιμής WSTPEAQ

Τι είναι το WSTPEAQ

Επίσημος Ιστότοπος WSTPEAQ

Tokenomics WSTPEAQ

Προβλέψεις Τιμών WSTPEAQ

Wrapped Parasail Staked PEAQ Λογότ.

Wrapped Parasail Staked PEAQ Τιμή (WSTPEAQ)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 WSTPEAQ σε USD

$0.087125
0.00%1D
mexc
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους. Η MEXC ενεργεί αποκλειστικά ως συγκεντρωτής πληροφοριών. Εξερευνήστε άλλα εισηγμένα tokens στην αγορά MEXC Spot!
USD
Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-03 03:29:52 (UTC+8)

Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.087125
Κατώτ. 24H
$ 0.087125
Υψηλ. 24H

$ 0.087125
$ 0.087125
$ 0.147635
$ 0.071996
--

0.00%

-3.84%

-3.84%

Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.087125. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές WSTPEAQ μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.087125 και ενός υψηλού $ 0.087125, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του WSTPEAQ είναι $ 0.147635, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.071996.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το WSTPEAQ έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, 0.00% τις τελευταίες 24 ώρες και -3.84% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) Πληροφορίες αγοράς

$ 38.77K
--
$ 38.77K
444.93K
444,932.1183098018
Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Wrapped Parasail Staked PEAQ είναι $ 38.77K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του WSTPEAQ είναι 444.93K, με συνολική προσφορά 444932.1183098018. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 38.77K

Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Wrapped Parasail Staked PEAQ σε USD ήταν $ 0.0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Wrapped Parasail Staked PEAQ σε USD ήταν $ -0.0296098668.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Wrapped Parasail Staked PEAQ σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Wrapped Parasail Staked PEAQ σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0.00.00%
30 ημέρες$ -0.0296098668-33.98%
60 Ημέρες$ 0--
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ)

wstPEAQ is a wrapped version of stPEAQ (interest bearing token). When wrapping stPEAQ, one will obtain a corresponding amount of wstPEAQ. The amount of wstPEAQ obtained from the wrapping corresponds to the amount of underlying shares of stPEAQ.

Although stPEAQ’s rebasing mechanism allows a constant change in balance to reflect rewards, most DeFi applications require a constant balance mechanism for tokens. Thus wstPEAQ allows a seamless integration into popular DeFi protocols in various ecosystems.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

Wrapped Parasail Staked PEAQ Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Wrapped Parasail Staked PEAQ.

Ελέγξτε την Wrapped Parasail Staked PEAQ πρόβλεψη τιμής τώρα!

WSTPEAQ σε Τοπικά Νομίσματα

Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του WSTPEAQ token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ)

Πόσο αξίζει το Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή WSTPEAQ στο USD είναι 0.087125 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή WSTPEAQ σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του WSTPEAQ σε USD είναι $ 0.087125. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Wrapped Parasail Staked PEAQ;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το WSTPEAQ είναι $ 38.77K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του WSTPEAQ;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του WSTPEAQ είναι 444.93K USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του WSTPEAQ;
Το WSTPEAQ πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.147635 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του WSTPEAQ;
Το WSTPEAQ είχε τιμή ATL ύψους 0.071996 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του WSTPEAQ;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το WSTPEAQ είναι -- USD.
Θα ανέβει το WSTPEAQ υψηλότερα φέτος;
Το WSTPEAQ μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την WSTPEAQ πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-03 03:29:52 (UTC+8)

Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

