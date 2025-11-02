Wrapped Nibiru (WNIBI) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.01246063 $ 0.01246063 $ 0.01246063 Κατώτ. 24H $ 0.01254409 $ 0.01254409 $ 0.01254409 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.01246063$ 0.01246063 $ 0.01246063 Υψηλ. 24H $ 0.01254409$ 0.01254409 $ 0.01254409 Υψηλή συνέχεια $ 0.01254739$ 0.01254739 $ 0.01254739 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00965263$ 0.00965263 $ 0.00965263 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.00% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.61% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.63% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.63%

Wrapped Nibiru (WNIBI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.01254253. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές WNIBI μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.01246063 και ενός υψηλού $ 0.01254409, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του WNIBI είναι $ 0.01254739, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00965263.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το WNIBI έχει αλλάξει κατά +0.00% την τελευταία ώρα, +0.61% τις τελευταίες 24 ώρες και +0.63% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Wrapped Nibiru (WNIBI) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 137.28K$ 137.28K $ 137.28K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 137.28K$ 137.28K $ 137.28K Προμήθεια Κυκλοφορίας 10.95M 10.95M 10.95M Συνολικός Όγκος 10,945,424.77 10,945,424.77 10,945,424.77

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Wrapped Nibiru είναι $ 137.28K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του WNIBI είναι 10.95M, με συνολική προσφορά 10945424.77. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 137.28K