Wrapped M (WM) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 2.35 $ 2.35 $ 2.35 Κατώτ. 24H $ 2.47 $ 2.47 $ 2.47 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 2.35$ 2.35 $ 2.35 Υψηλ. 24H $ 2.47$ 2.47 $ 2.47 Υψηλή συνέχεια $ 2.96$ 2.96 $ 2.96 Χαμηλότερη τιμή $ 0.363505$ 0.363505 $ 0.363505 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -1.39% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -4.27% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +6.21% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +6.21%

Wrapped M (WM) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $2.35. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές WM μεταξύ ενός χαμηλού $ 2.35 και ενός υψηλού $ 2.47, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του WM είναι $ 2.96, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.363505.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το WM έχει αλλάξει κατά -1.39% την τελευταία ώρα, -4.27% τις τελευταίες 24 ώρες και +6.21% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Wrapped M (WM) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 2.36M$ 2.36M $ 2.36M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 2.36M$ 2.36M $ 2.36M Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00M 1.00M 1.00M Συνολικός Όγκος 1,000,651.005782623 1,000,651.005782623 1,000,651.005782623

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Wrapped M είναι $ 2.36M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του WM είναι 1.00M, με συνολική προσφορά 1000651.005782623. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 2.36M