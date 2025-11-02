Wrapped HSK (WHSK) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.323746 Κατώτ. 24H $ 0.323746 Υψηλ. 24H $ 0.33016 Υψηλή συνέχεια $ 0.608571 Χαμηλότερη τιμή $ 0.282035 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.77% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.02% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -2.87%

Wrapped HSK (WHSK) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.32375. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές WHSK μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.323746 και ενός υψηλού $ 0.33016, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του WHSK είναι $ 0.608571, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.282035.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το WHSK έχει αλλάξει κατά -0.77% την τελευταία ώρα, -0.02% τις τελευταίες 24 ώρες και -2.87% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Wrapped HSK (WHSK) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.21M Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.21M Προμήθεια Κυκλοφορίας 3.73M Συνολικός Όγκος 3,725,885.757171857

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Wrapped HSK είναι $ 1.21M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του WHSK είναι 3.73M, με συνολική προσφορά 3725885.757171857. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.21M