Wrapped HLP (WHLP) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 1.012 $ 1.012 $ 1.012 Κατώτ. 24H $ 1.029 $ 1.029 $ 1.029 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 1.012$ 1.012 $ 1.012 Υψηλ. 24H $ 1.029$ 1.029 $ 1.029 Υψηλή συνέχεια $ 1.048$ 1.048 $ 1.048 Χαμηλότερη τιμή $ 0.915753$ 0.915753 $ 0.915753 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.14% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.01% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.11% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.11%

Wrapped HLP (WHLP) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $1.024. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές WHLP μεταξύ ενός χαμηλού $ 1.012 και ενός υψηλού $ 1.029, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του WHLP είναι $ 1.048, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.915753.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το WHLP έχει αλλάξει κατά +0.14% την τελευταία ώρα, +0.01% τις τελευταίες 24 ώρες και +0.11% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Wrapped HLP (WHLP) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 7.08M$ 7.08M $ 7.08M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 7.08M$ 7.08M $ 7.08M Προμήθεια Κυκλοφορίας 6.91M 6.91M 6.91M Συνολικός Όγκος 6,912,670.423358 6,912,670.423358 6,912,670.423358

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Wrapped HLP είναι $ 7.08M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του WHLP είναι 6.91M, με συνολική προσφορά 6912670.423358. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 7.08M