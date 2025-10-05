Η σημερινή ζωντανή τιμή Wrapped HLP είναι 1.024 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο WHLP σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής WHLP εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή Wrapped HLP είναι 1.024 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο WHLP σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής WHLP εύκολα στη MEXC τώρα.

Wrapped HLP Τιμή (WHLP)

Live Τιμή 1 WHLP σε USD

$1.024
0.00%1D
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους. Η MEXC ενεργεί αποκλειστικά ως συγκεντρωτής πληροφοριών. Εξερευνήστε άλλα εισηγμένα tokens στην αγορά MEXC Spot!
USD
Wrapped HLP (WHLP) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-10-05 20:32:42 (UTC+8)

Wrapped HLP (WHLP) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 1.012
Κατώτ. 24H
$ 1.029
Υψηλ. 24H

$ 1.012
$ 1.029
$ 1.048
$ 0.915753
+0.14%

+0.01%

+0.11%

+0.11%

Wrapped HLP (WHLP) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $1.024. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές WHLP μεταξύ ενός χαμηλού $ 1.012 και ενός υψηλού $ 1.029, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του WHLP είναι $ 1.048, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.915753.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το WHLP έχει αλλάξει κατά +0.14% την τελευταία ώρα, +0.01% τις τελευταίες 24 ώρες και +0.11% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Wrapped HLP (WHLP) Πληροφορίες αγοράς

$ 7.08M
--
$ 7.08M
6.91M
6,912,670.423358
Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Wrapped HLP είναι $ 7.08M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του WHLP είναι 6.91M, με συνολική προσφορά 6912670.423358. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 7.08M

Wrapped HLP (WHLP) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Wrapped HLP σε USD ήταν $ +0.00013781.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Wrapped HLP σε USD ήταν $ +0.0084585472.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Wrapped HLP σε USD ήταν $ +0.0143636480.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Wrapped HLP σε USD ήταν $ +0.0284185033046495.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ +0.00013781+0.01%
30 ημέρες$ +0.0084585472+0.83%
60 Ημέρες$ +0.0143636480+1.40%
90 Ημέρες$ +0.0284185033046495+2.85%

Τι είναι Wrapped HLP (WHLP)

Wrapped HyperLiquidity Provider (WHLP), developed by Looping Collective, is a USD-denominated token that automatically deposits into HLP. Initially valued at 1.00 USD per WHLP, its value appreciates over time as HLP rewards accrue. WHLP is a tokenized representation of HyperLiquidity Provider (HLP), that enables holders to earn HLP’s yield while retaining full liquidity and DeFi composability on HyperEVM.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Wrapped HLP (WHLP) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

Wrapped HLP Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Wrapped HLP (WHLP) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Wrapped HLP (WHLP) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Wrapped HLP.

Ελέγξτε την Wrapped HLP πρόβλεψη τιμής τώρα!

WHLP σε Τοπικά Νομίσματα

Wrapped HLP (WHLP) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Wrapped HLP (WHLP) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του WHLP token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Wrapped HLP (WHLP)

Πόσο αξίζει το Wrapped HLP (WHLP) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή WHLP στο USD είναι 1.024 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή WHLP σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του WHLP σε USD είναι $ 1.024. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Wrapped HLP;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το WHLP είναι $ 7.08M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του WHLP;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του WHLP είναι 6.91M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του WHLP;
Το WHLP πέτυχε τιμή ATH ύψους 1.048 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του WHLP;
Το WHLP είχε τιμή ATL ύψους 0.915753 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του WHLP;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το WHLP είναι -- USD.
Θα ανέβει το WHLP υψηλότερα φέτος;
Το WHLP μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την WHLP πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.