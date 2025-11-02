Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 110,242 $ 110,242 $ 110,242 Κατώτ. 24H $ 110,619 $ 110,619 $ 110,619 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 110,242$ 110,242 $ 110,242 Υψηλ. 24H $ 110,619$ 110,619 $ 110,619 Υψηλή συνέχεια $ 124,609$ 124,609 $ 124,609 Χαμηλότερη τιμή $ 104,626$ 104,626 $ 104,626 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.02% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -2.03% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -2.03%

Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $110,583. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές WGBTC μεταξύ ενός χαμηλού $ 110,242 και ενός υψηλού $ 110,619, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του WGBTC είναι $ 124,609, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 104,626.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το WGBTC έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -0.02% τις τελευταίες 24 ώρες και -2.03% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 374.23K$ 374.23K $ 374.23K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 374.23K$ 374.23K $ 374.23K Προμήθεια Κυκλοφορίας 3.38 3.38 3.38 Συνολικός Όγκος 3.38382169163673 3.38382169163673 3.38382169163673

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Wrapped Goat Bitcoin είναι $ 374.23K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του WGBTC είναι 3.38, με συνολική προσφορά 3.38382169163673. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 374.23K